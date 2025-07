Siglinde chi è la madre di Sinner

Sono diventate virali le immagini di Siglinde mentre vive, con grande trasporto e un po’ di tensione, le partite del figlio Jannik Sinner. Agli Internazionali di Roma non riuscì a restare sugli spalti dopo il primo set perso dall’azzurro contro Tommy Paul: si allontanò, troppo in apprensione. Al Roland Garros ha sofferto punto dopo punto nell’epica finale contro Carlos Alcaraz. A Wimbledon, invece, sul match point si è coperta gli occhi. Non voleva vedere, memore di quei tre match point di Jannik annullati dallo spagnolo a Parigi. Ma questa volta ha potuto esultare. Appena terminata la partita, il neo-campione di Wimbledon è salito sugli spalti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Siglinde, chi è la madre di Sinner

