San Siro, le ultime sul nuovo progetto di bonifica portato avanti da Inter e Milan per lo stadio in vista delle prossime stagioni. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul progetto di bonifica per San Siro portato avanti da Inter e Milan. SAN SIRO – C’è una piccola rivoluzione che in silenzio stanno portando avanti Inter e Milan, coordinati con la Procura di Milano, che non è stata ancora compresa forse nella sua portata. L’impegno è chiaro e ambizioso al tempo stesso: bonificare San Siro dai criminali, ripristinare la legalitĂ di ogni settore dello stadio, Curve comprese, non consentire piĂą che esistano zone franche, spazi extraterritoriali dove non entra lo Stato, ma neanche le famiglie o i tifosi normali che d’ora in poi, potranno riappropriarsene. 🔗 Leggi su Internews24.com

San Siro, svelato il progetto di bonifica di Inter e Milan: può essere un nuovo modello per gli altri club