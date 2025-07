macron celebra la rivoluzione francese con uno show da super potenza militare ma pochi teppisti gli rovinano la festa

Nel giorno “dei giorni”, quello dei festeggiamenti per la Festa nazionale del 14 luglio in Francia, che segnano la data simbolica dell’inizio della Rivoluzione francese, scontri e tafferugli hanno dato luogo a 176 fermi per tensioni e violenze urbane a Parigi e dintorni: è quanto annunciato dal prefetto di polizia, Laurent NuĂąez. “Questa mattina, per tutto l’agglomerato parigino, abbiamo 176 fermi. Erano stati 156 lo scorso anno, c’è dunque un’attivitĂ molto sostenuta”, ha sottolineato il prefetto ai mirofoni di CNewsEurope1, i nsistendo su ”violenze urbane molto presenti’ ‘. Dopo il via delle celebrazioni in banlieue ieri sera, i festeggiamenti per la Festa Nazionale francese, che celebra ogni anno la Presa della Bastiglia del 14 luglio 1789, sono proseguiti oggi con la parata militare sugli Champs-ElysĂŠes e questa sera con i tradizionali fuochi d’artificio alla Tour Eiffel. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

