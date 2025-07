Belen Rodriguez pronta all’esordio in Rai? L’indizio social e le prime conferme | che cosa farà la conduttrice e il possibile addio alla tv

Belen Rodriguez è pronta a sbarcare in Rai e a reinventarsi in un ruolo del tutto inedito. Secondo un’indiscrezione anticipata sui social dalla showgirl argentina e confermata da Dagospia, le sarebbe giĂ stato preparato un posto su misura nei palinsesti di Radio 2 a partire dal prossimo autunno, sancendo così il debutto assoluto di Belen di fronte al microfono radiofonico. L’indizio social e le conferme: pronta una trasmissione per Belen. A dare i primi indizi era stata la stessa Belen Rodriguez, che sulle sue storie di Instagram aveva messo in mostra il portone d’ingresso di via Asiago 10 a Roma, noto come Palazzo della Radio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: belen - rodriguez - pronta - social

Belen Rodriguez e Angelo Galvano paparazzati insieme: ritorno di fiamma? - La showgirl argentina Belen Rodriguez e Angelo Galvano sono stati visti insieme: che ci sia aria di un ritorno di fiamma tra i due?

Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo - Ecco come sta Belen Rodriguez dopo l'intervento L'articolo Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo proviene da Novella 2000.

Belen e Cecilia Rodriguez, Il Gelo Continua: Il Segnale Che Fa Parlare Tutti! - Continua la crisi tra le sorelle Rodriguez. Ma c’è di più. Un gesto social scatena il gossip e riaccende i sospetti su un gelo familiare mai risolto.

La novità beauty dell'estate firmata Rebeya è la maschera intima di Belén Rodriguez Le reazioni sono state sicuramente tante e non è mancata una certa ironia sui social, in merito alla trovata dell'imprenditrice Vai su Facebook

Belen Rodriguez pronta all'esordio in Rai? L'indizio social e le prime conferme: che cosa farĂ la conduttrice e il possibile addio alla tv; Belen Rodriguez sbarca in Rai: l'indizio social della showgirl; Belen Rodriguez corteggia Olly sui social, la risposta del cantante.

Belen Rodriguez pronta ad approdare in Rai: per lei in arrivo un nuovo programma - ” voci di ... Lo riporta msn.com

Belen Rodriguez sbarca in Rai: l'indizio social della showgirl - Colpo di scena nel mondo dello spettacolo: Belen Rodriguez sbarca in Rai e si prepara a un inedito debutto radiofonico. Da msn.com