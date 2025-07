Sinner Gramellini and co da populisti a patrioti a scoppio ritardato | quelli che fino a ieri dicevano non è italiano ma oggi si esaltano per Wimbledon

L’Italia si sveglia oggi con il profumo inebriante della vittoria: quella di Jannik Sinner a Wimbledon. Un trionfo al termine di un duello nel giardino del Re d’Inghilterra, tra due prodi cavalieri capaci di sfidarsi a colpi di racchetta e che ha fatto vibrare le corde piĂą profonde del sentimento nazionale, persino quelle di chi, fino a ieri, sembrava avere una spiccata allergia all’orgoglio italico. Specialmente se questo era associato a un conto in banca all’estero. Ci riferiamo, ovviamente, ai soliti noti: le penne affilate del Corriere della Sera, Massimo Gramellini su tutti, che da fustigatori dei costumi fiscali si sono improvvisamente tramutati in araldi del patriottismo sportivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner, Gramellini and co. da populisti a patrioti a scoppio ritardato: quelli che fino a ieri dicevano “non è italiano”, ma oggi si esaltano per Wimbledon

