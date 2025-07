Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. Il mercato estivo dell’ Inter è in pieno fermento anche sul fronte delle uscite, e uno dei nomi più caldi in questo senso è quello di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 cresciuto nel vivaio nerazzurro e reduce da un’annata positiva con l’Empoli. Il suo profilo è molto apprezzato da diversi club di Serie A, ma al momento non è ancora arrivata l’offerta giusta per convincere i vertici interisti a lasciarlo partire. Inizialmente sembrava essere la Fiorentina a muoversi con più decisione, ma nelle ultime ore è stato il Cagliari a prendere il sopravvento, come riportato da La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, non c’è l’accordo con il Cagliari: si continua a lavorare, la richiesta