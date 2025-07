Stragi del 1992 stop all’archiviazione dopo il ritrovamento del verbale di Borsellino sul pentito della pista nera

Colpo di scena a Caltanissetta: la giudice Graziella Luparello ha interrotto la camera di consiglio sull’archiviazione dell’inchiesta sulle stragi del 1992. A chiedere di chiudere l’indagine era stata la procura nissena, che da ormai trentatrè anni indaga sulle bombe di Capaci e di via d’Amelio. La gip, però, ha accolto l’istanza dell’avvocato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato assassinato il 19 luglio del 1992. Il difensore ha prodotto nuovi documenti relativi agli ultimi giorni di vita di Paolo Borsellino. Si tratta di un verbale relativo a una riunione tenuta a Palermo il 15 giugno 1992, dunque dopo la morte di Giovanni Falcone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - Stragi del 1992, stop all’archiviazione dopo il ritrovamento del verbale di Borsellino sul pentito della pista nera

Stragi del ’92, l’avvocato Repici (Borsellino) chiede alla gip di interrompere la decisione sull’archiviazione - Ormai da alcuni mesi pende una richiesta di archiviazione sull’ultimo capitolo di indagine sulla stragi di Capaci su cui indaga la procura di Caltanissetta convinta che “nella fase ideativa ed esecutiva della strage del 23 maggio 1992 non ci fu il coinvolgimento di soggetti collegati ad ambienti della destra eversiva tra cui il noto Stefano Delle Chiaie, uno dei fondatori della formazione politica Avanguardia nazionale”.

