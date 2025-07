Via Marconi ruba alla Pam ma viene bloccato e arrestato

Una tentata rapina alla Pam di via Marconi finisce in arresto. L’episodio risale allo scorso sabato pomeriggio, quando un uomo quarantenne è stato fermato alle casse dagli addetti alla sicurezza dopo che aveva superato le casse portando con sĂ© vari generi alimentari per un valore di circa cento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it