Dazi Tajani martedì negli Stati Uniti per incontrare Rubio e alti esponenti dell' amministrazione Trump

L'Ue si prepara a trattare ancora con gli Stati Uniti. Dal vertice dei 27 a Bruxelles: "Sostegno a von der Leyen".

Stati Uniti, Trump biglietto sola andata da Kiev al Medioriente con vista Iran - The post Stati Uniti, Trump biglietto sola andata da Kiev al Medioriente con vista Iran appeared first on Strumenti Politici.

Jenny e Sumit di 90 Day Fiancé sorprendo tutti: si sono trasferiti negli Stati Uniti? - Le vicende di Jenny Slatten e Sumit Singh rappresentano un esempio emblematico di evoluzione personale e culturale all’interno del contesto della popolare trasmissione 90 Day Fiancé.

Ucraina e Stati Uniti firmano l’accordo sulle terre rare: dentro anche un fondo per la ricostruzione - Usa e Ucraina hanno firmato l’accordo su minerali. L’intesa garantisce l’accesso privilegiato degli americani ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale.

Eccoli qui: Meloni, Tajani, Salvini e La Russa, in posa davanti alla bandiera... quella americana. Tutti in tiro per celebrare il 4 luglio, Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Salvini perfino con la cravatta rossa modello Trump, tanto per chiarire a chi si rivolge Vai su Facebook

Italia: l’UE prepara un pacchetto di dazi da 24 miliardi di dollari; USA, Tajani in vista a Washington: bilaterale con Rubio su dazi e guerre; Dazi, Tajani parla con il Commissario Ue Sefcovic e con il Ministro spagnolo Cuerpo.

Dazi, Tajani: «Adesso si muova la Bce. Tutelare le imprese con un piano modello-Covid» - Deve trattare a testa alta sapendo che è interesse di tutti evitare una guerra ... Segnala ilgazzettino.it

Dazi, Tajani: “niente guerra commerciale con USA, puntiamo a doppio 0” - Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, predica calma in risposta ai dazi di Trump: niente guerra commerciale contro USA ... Si legge su strettoweb.com