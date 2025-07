Stop e modifiche per Frecce ed Euronight sulla Brescia-Verona nei weekend 19-20 luglio e 2-3 agosto

Brescia, 14 luglio 2025 ‚Äst Lavori nei prossimi due weekend¬†¬† sulla linea ferroviaria tra Brescia e Verona e alcuni Frecciarossa ed¬†¬† Euronigh subiranno variazioni di percorso e orario e i tempi di percorrenza potranno allungarsi. Ecco nel dettaglio cosa ha comunicato¬†Trenitalia. Dalle ¬†22:30 di sabato 19 luglio alle¬†8 di domenica 20, e dalle ¬†22:30 di sabato 2 agosto alle 8 di domenica 3, la circolazione ¬†ferroviaria sar√† sospesa tra le stazioni di Brescia e Verona Porta¬†Nuova, per consentire lavori di manutenzione e potenziamento della linea ferroviaria da parte di Rete¬†Ferroviaria Italiana. Nuovi collegamenti in Frecciarossa fra Italia, Germania e Austria grazie all‚Äôintesa fra Trenitalia (Gruppo FS), le ferrovie tedesche Deutsche Bahn. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Stop e modifiche per Frecce ed Euronight sulla Brescia-Verona nei weekend 19-20 luglio e 2-3 agosto

In questa notizia si parla di: luglio - brescia - verona - agosto

Cosa fare a Brescia sabato 12 e domenica 13 luglio - Un altro fine settimana ricchissimo attende Brescia e il suo territorio: tra sagre di paese, festival musicali e mostre d'arte, il weekend del 12 e 13 luglio si annuncia all'insegna della vitalità.

Farmacie di turno a Brescia aperte oggi, 14 luglio 2025 - Cerchi una farmacia di turno aperta a Brescia? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia pi√Ļ vicina a te a Brescia: Farmacia Bravi.

VICENZA MERCATO CONFERMATO DOMENICA 13 Luglio in Campo Marzp - vicino alla stazione! #vicenza #antiquariato #verona #padova #venezia Vai su Facebook

Stop ai treni per lavori sulla linea Brescia-Verona: cosa cambia; Brescia - Verona, modifiche alla circolazione treni per lavori infrastrutturali; Treni fermi per due notti fra Verona e Brescia: cosa cambia per Frecciarossa e Euronight.

Tav Brescia-Verona: i gruccioni fermano le ruspe, stop ai lavori - Verona: i lavori tra Lonato e Desenzano sono stati sospesi per proteggere i nidi di gruccione ... Segnala veronaoggi.it

Gli uccelli nidificano nel cantiere e la galleria Tav si deve fermare - Nel tratto tra Lonato e Desenzano si riprenderà il lavoro a fine agosto, dopo la migrazione ... Riporta brescia.corriere.it