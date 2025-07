Rissa fuori dalla stazione padre e figlio fermati dai carabinieri

Prima la rissa fuori dalla stazione, poi l'aggressione ai carabinieri intervenuti. Padre e figlio finiscono nei guai per resistenza a pubblico ufficiale: il padre, 42enne, viene arrestato, il figlio, 17enne, denunciato. É successo nella notte di sabato 12 luglio a Domodossola, davanti alla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

padre - figlio - rissa - fuori

