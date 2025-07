Baby Reindeer Richard Gadd parla dell' episodio tagliato | I produttori mi dissero di dare tregua al pubblico

Richard Gadd ha rivelato di aver eliminato un episodio completo dalla sua serie di Netflix "Baby Reindeer", confermando l'esistenza di quello che sarebbe stato un ottavo episodio. Durante una conferenza in Australia, Richard Gadd ha svelato l'esistenza di un episodio tagliato da Baby Reindeer. Ambientato in Scozia, avrebbe mostrato Donny in visita alla famiglia, un momento di "respiro" dalla trama troppo cupa. Ma per Gadd, l'assenza della stalker Martha indeboliva la tensione narrativa. Baby Reindeer: un episodio (troppo) sereno per un racconto sull'ossessione A volte, ciò che non si vede dice molto più di quello che viene mostrato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

