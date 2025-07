Ambulanze in regione il tempo medio d' attesa è 15 minuti | Sistema dell' emergenza-urgenza efficiente

Oltre 1.400 persone assistite ogni giorno nel 2024, piĂą di 527mila l’anno, con un tempo medio di intervento di 15 minuti, quindi 4 minuti al di sotto della media nazionale, come certificano i dati dell’Osservatorio Ministeriale. Una media di 14mila interventi ogni 100mila abitanti, dato che pone. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: minuti - tempo - medio - ambulanze

Bellissima Imetec 2300W: capelli setosi e lucenti in pochi minuti (offerta a tempo su Amazon) - L’asciugacapelli Bellissima Imetec Ceramic & Argan Oil rappresenta una soluzione versatile e performante per chi desidera prendersi cura dei propri capelli con risultati professionali, direttamente a casa.

PSG Real Madrid, un altro primo tempo da incubo per i blancos: 3-0. Da Shakhtar a Siviglia, tutte le volte che il Real è crollato nei primi 45 minuti - PSG Real Madrid, un primo tempo da incubo per le merengues. Da Shakhtar a Siviglia, tutte le volte che il Real è crollato nel primo tempo Un primo tempo da incubo, un 3-0 che gela il sangue e che riapre ferite antiche.

Crotone Juventus Next Gen 0-0 LIVE: i bianconeri alzano i giri nei primi minuti del secondo tempo alla ricerca del vantaggio - di Redazione JuventusNews24 Crotone Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 2024/25.

Ambulanze, in regione il tempo medio d'attesa è 15 minuti: Sistema dell'emergenza-urgenza efficiente; “Chiamate un’ambulanza”: in Emilia-Romagna è il tempo medio di attesa è 15 minuti; Emergenza 118, in Emilia-Romagna i tempi più rapidi di risposta: tre minuti sotto il target nazionale di 18 minuti.

Quindici minuti per salvare una vita: l’efficienza del 118 in Emilia-Romagna - Sono i risultati dell’impegno solido e confermato della Regione, che finanzia ogni anno il 118 con circa 180 milioni di euro, di cui 105 destinati alle Aziende sanitarie per il personale, le centrali ... Scrive altarimini.it

Ambulanze, la lunga attesa: Ferrara e Cento oltre i limiti - La legge è chiara sui tempi di intervento dopo la chiamata del 118: fino ad 8 minuti nelle città con oltre 25mila abitanti e 18 minuti n ... Riporta msn.com