Look da tribuna | le scelte di stile delle celeb a Wimbledon

Anche quest’anno Wimbledon ha confermato il suo status di evento sportivo e mondano tra i più seguiti. Oltre al tennis, l’attenzione si è concentrata sui look delle celeb presenti in tribuna. Nicole Kidman ha rispettato il dress code con un completo doppiopetto di Brunello Cucinelli, camicia bianca, cappello di paglia e accessori in linea con l’estetica raffinata del Club, mentre Sienna Miller ha proposto un outfit più personale: gonna bianca plissettata con crop top crochet di Ralph Lauren e sandali, in perfetta coerenza cromatica ma con un taglio boho fuori dal comune. Anche Keira?Knightley ha optato per un ensemble total white firmato Chanel con camicia a maniche corte, pantaloni palazzo, accessori dorati e occhiali maxi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Look da tribuna: le scelte di stile delle celeb a Wimbledon

In questa notizia si parla di: look - tribuna - celeb - wimbledon

