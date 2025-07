Casertana il punto sul mercato | conferme uscite sogni infranti e affari vicini

Tempo di lettura: 3 minuti Non si conoscono ancora i convocati per il ritiro di Chianciano ma già in mattinata sono cominciate le visite mediche per i giocatori della Casertana. La partenza per il ritiro è prevista per lunedì prossimo, il 21 luglio. In settimana potrebbe essere diramato l’elenco dei convocati. Il diesse Degli Esposti è impegnato sul fronte delle conferme in rosa, ma naturalmente anche sulle entrate e sulle uscite. Dopo lo scorso campionato, c’è aria di piazza pulita: la salvezza all’ultima giornata non era fra gli obiettivi preventivati, e oltre alla delusione palpabile durante la conferenza stampa di presentazione, è tangibile anche in questo periodo di calciomercato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana, il punto sul mercato: conferme, uscite, sogni infranti e affari vicini

