bloomberg cambiamenti politici rendono usa arretrati in ev

Gli sforzi per smantellare le politiche a sostegno dei veicoli elettrici (EV) rischiano di trasformare gli Stati Uniti in un Paese arretrato per gli anni a venire, secondo un nuovo rapporto di BloombergNEF. L'ente ricercatore considera il Paese in ritardo non solo rispetto alla Cina e all'Europa, ma anche rispetto al tasso di adozione medio globale fino al 2040.

