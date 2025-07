Pericolo dazi quanto è esposta la provincia di Frosinone

L'Ufficio studi della Cgia di Mestre comunica che nel caso i dazi imposti dall’amministrazione Trump dovessero rimanere gli stessi di oggi costerebbero all'Italia 3,5 miliardi di euro circa di mancate esportazioni. Se, invece, le tariffe doganali dovessero essere innalzate al 20 per cento, il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Panetta (Bankitalia) avverte su dazi e guerra: “Mettono in pericolo prosperità globale e progresso” - Tra gli strumenti necessari a combattere i pericoli dell'instabilità e dell'aumento delle tariffe vi è il tentativo di proteggere e mantenere l'integrazione economica, così come il rafforzamento della cooperazione internazionale.

Dal pericolo sui dazi all’esodo dei giovani: i richiami di Panetta - Roma, 30 mag. (askanews) – I rischi innescati dai dazi commerciali varati dall’amministrazione Trump, che hanno accentuato la frammentazione geopolitica già in atto, sono stati inevitabilmente in cima alle Considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, oggi in occasione del tradizionale appuntamento annuale in Via Nazionale.

Trump, 'dazi importanti, altrimenti gli Usa in pericolo' - "I dazi sono molto importanti: senza il nostro Paese sarebbe in pericolo". Lo ha detto Donald Trump dicendosi soddisfatto della decisione della Corte d'Appello, che ha lasciato in vigore le tariffe che la Us Court of International Trade aveva bloccato.

Dazi Usa al 30%. Baldi “Incertezza paralizzante per le imprese. Arezzo tra le province più esposte sui mercati statunitensi” - Il Presidente di Confartigianato commenta la decisione diramata dal presidente Trump "fondamentale sostenere la linea del dialogo USA- Riporta msn.com

Dazi al 30%, le reazioni locali: «Rischiamo la mazzata, necessario trattare» - L’appello di imprenditori e associazioni di categoria a non demordere: «Vanno rilanciati i contatti con gli Usa e la diplomazia per limitare i danni» ... Come scrive laprovinciacr.it