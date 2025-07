Bolzano bambino di 3 anni cade dal terzo piano | è gravissimo

Un bambino di 3 anni è caduto dalla finestra di casa, al terzo piano a Bolzano, in via Bassano. Il piccolo si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Maurizio. Da una prima ricostruzione pare che si sia prima arrampicato su una sedia e poi sul termosifone da cui ha facilmente raggiunto la finestra che in quel momento era aperta. Il volo di 9 metri. Il bambino è caduto per circa 9 metri. Sul posto si è rapidamente formata una piccola folla di passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto anche i carabinieri. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: bolzano - bambino - anni - terzo

Bambino di 8 anni precipita in un lucernario mentre si recava a scuola: ricoverato in gravi condizioni a Bolzano - Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, 30 aprile, dopo essere precipitato in un lucernario a Cermes, in Alto Adige.

Bolzano, bambino di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano: è grave - Pare che si sia arrampicato su una sedia e poi sul termosifone. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Maurizio di Bolzano.

Bolzano, bambino di 3 anni caduto da una finestra al terzo piano: è grave - Un bambino di 3 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Maurizio di Bolzano dopo essere caduto da una finestra del terzo piano mentre era in casa, in via Bassano.

Bolzano, bambino di 3 anni cade dal terzo piano: è gravissimo Vai su X

Evi Rauter aveva 19 anni, si era appena diplomata alla scuola professionale di Merano. Brillante, indipendente, era pronta a spiccare il volo. Aveva trovato un lavoro a Bolzano, vicino casa, avrebbe cominciato l'11 settembre 1990. Prima, però, voleva respirar Vai su Facebook

Bolzano, bimbo di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano: è grave; Bolzano, bambino di 3 anni caduto da una finestra al terzo piano: è grave; Bolzano, bambino di 3 anni cade dal terzo piano: è gravissimo.

Bambino di 3 anni cade dal terzo piano, è gravissimo: «È salito sul termosifone ed è volato dalla finestra». Passanti disperati - Un bambino di 3 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Maurizio di Bolzano dopo essere caduto da una finestra del terzo ... Si legge su msn.com

Bolzano, bambino di tre anni cade dal terzo piano. È grave - Un bambino di 3 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Maurizio di Bolzano dopo essere caduto da una finestra del terzo piano mentre era in casa, in via Bassano. Segnala msn.com