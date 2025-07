Infortunio Cabal | stesso percorso di riabilitazione di Bremer ma tempistiche differenti! Il colombiano potrebbe tardare di un mese e mezzo il suo rientro in campo | l’indiscrezione

Infortunio Cabal, l’eclettico difensore colombiano potrebbe rientrare più tardi del previsto in campo: cosa emerge. Juan Cabal sta affrontando un lungo percorso di recupero dopo l’ infortunio che gli ha causato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La diagnosi è stata confermata da La Gazzetta dello Sport, che ha riportato come il difensore colombiano abbia dovuto sottoporsi allo stesso intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato che aveva affrontato Gleison Bremer, suo compagno di squadra alla Juventus. Cabal sta seguendo un percorso di recupero simile a quello seguito dal centrale brasiliano, ma con un naturale ritardo di circa un mese e mezzo, che potrebbe comportare un ritorno in campo posticipato nelle tempistiche rispetto a quanto previsto inizialmente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Cabal: stesso percorso di riabilitazione di Bremer, ma tempistiche differenti! Il colombiano potrebbe tardare di un mese e mezzo il suo rientro in campo: l’indiscrezione

