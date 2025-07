Festival delle musiche | si parte con le arie di Else-Linde Buitemhuis ed Eline Bergmann

La voce, il bel canto, l’opera. Si aprirĂ nel segno della grande musica d’autore il Festival delle Musiche che domenica 20 luglio a Castiglion Fiorentino, nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco, ospiterĂ il duo olandese formato da Else-Linde Buitenhuis (soprano) ed Eline Bergmann. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

L’Italia protagonista in Marocco per il Festival delle musiche sacre del mondo - FES (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’ Italia sarà il Paese ospite d’onore alla 28^ edizione del Festival di Fès delle musiche sacre del mondo, in programma dal 16 al 24 maggio.

Gli assi dell’estate a Foiano. Marcorè-Germano-Veronesi. Le star del Festival delle Musiche - Elio Germano, Teho Teardo, Giovanni Veronesi e Neri Marcorè. Foiano cala i primi assi annunciando i nomi dei personaggi che animeranno il cartellone di eventi estivi della città .

Festival Mediterraneo di Musica Sacra: a Catania musiche e culture dialogano tra arte e spiritualità - Il Festival Mediterraneo di Musica Sacra nasce con l’obiettivo di promuovere il dialogo interreligioso attraverso il linguaggio universale della musica.

