Nessun politico a Wimbledon per Sinner | è davvero una gaffe diplomatica?

Nel settembre 2015 Matteo Renzi, allora presidente del Consiglio, volò a New York per assistere alla storica finale femminile tutta italiana degli Us Open, tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Venne sommerso di critiche poichĂ©, si disse, la politica voleva mettere il cappello anche sul tennis e salire sul carro della vincitrice (anche se, al contrario di quanto poteva far presagire il cognome, non vinse la Vinci, ma la Pennetta). Quindi, che fare? «Mi si nota di piĂą se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?», si chiedeva Nanni Moretti in Ecce Bombo. Tema che si è riproposto dopo la storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nessun politico a Wimbledon per Sinner: è davvero una gaffe diplomatica?

Sinner trionfa a Wimbledon, ma in tribuna reale manca l’Italia istituzionale. Il web protesta: “Nessun politico a tifare il nostro campione?” #Sinner #wimbeldon2025 #Wimbledon Vai su X

All'inizio eravamo un po' contrariati. Sapete, l'età . Poi, leggendo che anche il club dell'uncinetto ha analizzato la partita di ieri, capendo il perché e la fortuna che abbiamo avuto nel non vedere nessun politico in quel di Wimbledon (visti alcuni post) abbiamo ini Vai su Facebook

Jannik Sinner sul trono di Wimbledon: rivincita su Carlos Alcaraz in finale, trionfa a Londra in quattro set; Sinner vince Wimbledon 2025: le reazioni sui social; Per Alcaraz il tifo del re Felipe, per Sinner l'assenza della politica che esulta solo via social.

Sinner vince Wimbledon, «Ma tra il pubblico nessun rappresentante dell'Italia» i commenti sul web - Jannik Sinner è diventato il primo italiano a vincere il torneo di Wimbledon, ma a fare il tifo per lui sugli spalti del tempio del tennis mondiale non c'era nessun ... Da msn.com

Sinner trionfa a Wimbledon ma le istituzioni italiani sono assenti: dov'erano Meloni e Mattarella? - Anche Elly Schlein e Matteo Salvini hanno espresso entusiasmo, sottolineando l’importanza umana e sportiva dell’impresa. Scrive tag24.it