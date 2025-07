Al via la demolizione dell' edicola in piazza Marini Previste limitazioni di sosta e modifiche alla viabilità

L’edicola di piazza Marini sta per scomparire definitivamente. Tra domani, 15 luglio, e giovedì 17 luglio si svolgeranno le operazioni di demolizione e asportazione del chiosco a uso edicola situato nella piazza. Per consentire l’intervento sono previste alcune limitazioni alla sosta e modifiche. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: edicola - piazza - demolizione - marini

Dall'edicola in piazza della Repubblica al negozio multi-funzionale, la nuova avventura di Andrea Fonte - Era la prima edicola d’Italia e Andrea, l’edicolante, era un vero presidio di corso Vannucci. La prima non c’è più, il secondo ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura commerciale: un negozio multi-funzione in via Masi.

San Quirino senza giornali: chiusa la storica edicola della piazza - Quando chiude un'edicola scompare un pezzo dell'identità di un paese. È il caso di San Quirino che da una settimana ha perso quella sana abitudine di fare due passi fino al negozio della piazza, in cerca delle notizie stampate su carta, o della fortuna comprando uno dei tanti gratta e vinci.

Roma, smantellata la piazza di spaccio 'Edicola' a San Basilio: i dettagli dell'operazione antidroga - Operazione antidroga a Roma: 5 arresti nel quartiere San Basilio per traffico di stupefacenti. Scoperta una piazza di spaccio.

Al via la demolizione dell'edicola in piazza Marini. Previste limitazioni di sosta e modifiche alla viabilità ; Bolzano, bimbo di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano: è grave; Ultime notizie Rimini e provincia: notizie di oggi e ultima ora.

Santarcangelo, l'edicola di Piazza Marini viene demolita - A Santarcangelo, in piazza Marini, la rivendita di giornali e riviste era già chiusa da marzo, ma ora si procede con la dem ... Secondo newsrimini.it

Chiude l’edicola di piazza Marini: "Scelta sofferta: lascio tanti amici" - Perché l’edicola in fondo è un luogo di ritrovo, dove le persone raccontano e si raccontano". Da ilrestodelcarlino.it