Inter accordo col nuovo difensore | sorride anche la Juve

I nerazzurri lavorano per potenziare la difesa con un calciatore proveniente dalla Serie A. Servono però alcune cessioni L’ Inter sta lavorando con grande intensitĂ su quello che sarĂ il prossimo futuro. La squadra di Chivu dovrĂ resettare dopo un Mondiale per Club non esaltante e sin dalla fase di preparazione estiva dovrĂ provare a costruire un futuro differente, che sia anche in grado di far dimenticare l’epilogo dell’ultima stagione. (LaPresse) – Calciomercato.it L’allenatore rumeno rappresenta la principale novitĂ rispetto al recente passato, al quale dovranno essere uniti dei nuovi innesti in grado di andare a rinnovare una rosa che ha bisogno di forze fresche soprattutto in difesa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, accordo col nuovo difensore: sorride anche la Juve

In questa notizia si parla di: inter - accordo - difensore - sorride

Nessun accordo con l’Inter: blitz improvviso della Juve - Inserimento a sorpresa dei bianconeri sull’obiettivo di Marotta: possibile offerta a breve per il cartellino del giocatore che ha già un accordo con i nerazzurri Giuntoli non è certo di restare, c’è l’ombra di Chiellini ma anche quella di Massara, anche se le ultime indiscrezioni di calciomercato lo danno al lavoro per la Juventus che verrà .

Donnarumma Inter, la rivelazione di Sky: «Manca ancora l’accordo col PSG ed è inevitabile che anche i nerazzurri…» - di Redazione Donnarumma Inter, la rivelazione di Sky: «Manca ancora l’accordo col PSG ed è inevitabile che anche i nerazzurri…».

Calciomercato Inter LIVE: accordo con Luis Henrique, Steijn nuovo nome a centrocampo, Lucumi scala la lista di gradimento nerazzurro - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Inter, accordo col nuovo difensore: sorride anche la Juve; Calciomercato Roma, UFFICIALE: il portiere ha firmato; Boom Napoli, accordo raggiunto: si attende solo l’annuncio ufficiale.

Inter, accordo col nuovo difensore: sorride anche la Juve - Il belga ex Juve nell’ultima annata ha messo a referto anche tre gol in 25 partite, e per caratteristiche e prospettive rappresenterebbe un potenziale colpo ottimo per la struttura della nuova Inter ... Riporta calciomercato.it

L'Inter sorride: non c'è l'obbligo di una cessione nel 2024/25. E ... - Il riscadenziamento del prestito con Oaktree dà respiro a Steven Zhang e fa sorridere l'Inter. Secondo tuttomercatoweb.com