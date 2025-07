Sinner e Swiatek cala il gelo durante il ballo a Wimbledon | il campione in imbarazzo VIDEO

Si chiama Champions’ Ball ed è una delle tradizioni piĂą eleganti e iconiche del tennis mondiale. Ogni anno, la sera della finale di Wimbledon, i vincitori dei titoli di singolare maschile e femminile vengono celebrati con una cena di gala esclusiva. Un evento mondano che segna la chiusura del torneo piĂą prestigioso e che culmina in un momento simbolico: il ballo tra i due campioni. Quest’anno protagonisti dell’attesissimo passo a due sono stati Jannik Sinner e Iga?wi?tek, tra emozione, imbarazzo e tanto stile. Leggi anche: Sinner, il duro attacco dopo la vittoria a Wimbledon Il Champions’ Ball, la tradizione che chiude Wimbledon. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sinner e Swiatek, cala il gelo durante il ballo a Wimbledon: il campione in imbarazzo (VIDEO)

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - swiatek - cala

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Con la storica vittoria di Jannik Sinner cala il sipario sull’erba di Wimbledon 2025 e i riflettori dello sport si spengono, ma ce n’è uno che rimane acceso: quello del Champions’ Ball Di cosa si tratta Vai su Facebook

Wimbledon, domani la semifinale Sinner-Djokovic. Al femminile finale Anisimova-Swiatek; Wimbledon, oggi via alle semifinali: da Sabalenka a Swiatek, dove vedere i match; A Londra luci su Sinner-Djokovic, finale donne Anisimova-Swiatek.

Perché ora Sinner dovrà ballare con Iga Swiatek, come funziona il “Champions’ Ball” a Wimbledon - Jannik Sinner dovrà ballare con Iga Swiatek al “Champions’ Ball” di Wimbledon: il rituale, il significato e la storia ... Riporta fanpage.it

Sinner il ballo a Wimbledon con Iga Swiatek: la serata dei campioni in elegante smoking Gucci - Dopo aver trionfato sul campo, Jannik Sinner al ballo di Wimbledon non ha potuto sottrarsi, rispettando in pieno la tradizione durante la Champions' Dinner ... Secondo vogue.it