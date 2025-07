Mondiale per club il duro attacco di Giuseppe Rossi | Una buffonata al centro c’è solo lo show L’ex attaccante della Nazionale critica duramente il nuovo format della FIFA

Mondiale per club, l’attacco di Giuseppe Rossi: «Una buffonata, al centro c’è solo lo show» Le parole dell’ex attaccante della Nazionale Una voce fuori dal coro, un giudizio tanto netto quanto pesante che arriva da chi il calcio lo ha vissuto su entrambe le sponde dell’Atlantico. Mentre la FIFA celebra il successo della prima edizione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per club, il duro attacco di Giuseppe Rossi: «Una buffonata, al centro c’è solo lo show» L’ex attaccante della Nazionale critica duramente il nuovo format della FIFA

In questa notizia si parla di: mondiale - club - attacco - giuseppe

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Si prepara all'esordio al Mondiale per Club FIFA l'Inter di Christian Chivu Il nuovo allenatore nerazzurro è alle prese con la prima formazione da schierare, con Thuram e Lautaro Martinez coppia d'attacco La prima sfida sarà contro i messicani del Monter Vai su Facebook

Dazi, il governo invita alla calma: “La guerra non ha senso”. Opposizioni all’attacco; Calhanoglu distrugge Lautaro Martinez: Il vero leader non cerca un colpevole quando è facile; L’attacco di Lautaro, ecco i calciatori nel mirino. Calhanoglu risponde: “Non ho mai tradito”.

Mondiale per Club, le pagelle: cosa ha funzionato e cosa no - In archivio la prima edizione della competizione inventata dalla Fifa, Soldi, caldo, Trump, stadi, tv, arbitri, polemiche e campi: cosa è andato bene e cosa no negli Stati Uniti In archivio la prima e ... Scrive panorama.it

Mondiale club: Real Madrid “umiliato”, media Spagna all’attacco - agenzia Mondiale club: Real Madrid “umiliato”, media Spagna all’attacco Psg i nuovi 'galacticos', Xabi Alonso "ripartiamo da zero" ... Come scrive lasicilia.it