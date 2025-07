le belle favole e w le maschere! al padiglione di baggio

Il programma di Milano in Commedia Summer Edition, festival dedicato alla Commedia dell’Arte organizzato da Compagnia Carnevale - nel palinsesto di eventi di Milano è Viva - prosegue con due eventi dedicati ai piĂą piccoli e alle loro famiglie al Padiglione di Baggio, in via Pistoia 10. Sabato 5. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: padiglione - baggio - belle - favole

Roberto Baggio ambasciatore d’eccellenza al Summer Fancy Food di New York: entusiasmo per il Divin Codino al Padiglione Italia - Accolto dall’entusiasmo di tantissimi appassionati e operatori del settore, Roberto Baggio è stato protagonista d’eccezione al Summer Fancy Food 2025, uno degli appuntamenti più prestigiosi al mondo dedicati all’agroalimentare.

Compagnia Carnevale con il contributo del Comune di Milano presenta Le Belle Favole. Lo spettacolo, consigliato dai 3 anni in su, vuole proporre e diffondere, attraverso l’utilizzo delle tecniche espressive che caratterizzano la Commedia dell’Arte (canti, danz Vai su Facebook

Le belle favole, spettacolo per bambini della Compagnia Carnevale; Weekend del 4, 5 e 6 luglio 2025 a Milano, cosa fare? Concerti ed eventi da non perdere, sagre, notti bianche, musei gratis, piscine aperte; Cosa fare questo weekend d’estate a Milano: tanti eventi dal 4 al 6 luglio, alcuni sono gratis.

Le belle favole, spettacolo per bambini della Compagnia Carnevale - Le belle favole, spettacolo per bambini della Compagnia Carnevale Padiglione di Baggio Cerca sulla mappa Sabato 05 Luglio 2025 ... Riporta mentelocale.it

A Milano ci sarà una "Piazza dei saperi" per favorire "socializzazione ... - Attualità Baggio / Via Pistoia A Milano ci sarà una "Piazza dei saperi" per favorire "socializzazione e inclusione" Il comune cerca un gestore per il "padiglione Baggio", che sorgerà accanto ... Secondo milanotoday.it