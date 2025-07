Roma abusava delle allieve dopo le lezioni di Taekwondo | incubo al centro estivo

Roma, 14 luglio 2025 – I genitori le avevano iscritte ad un centro estivo in zona Pietralata, grazie al passaparola sulla qualità delle attività messe a disposizione dal responsabile, ma erano ignari del fatto che, dietro alla facciata di insegnante di una disciplina marziale conosciuta come una filosofia di vita, si nascondesse un mostro. L’uomo, un trentottenne romano, è stato arr estato dalla Polizia di Stato ed è ora in carcere. Era riuscito a carpire la fiducia dei genitori, che gli avevano affidato le figlie anche in occasione di incontri sportivi fuori sede. Col tempo, forte dell’ammirazione guadagnata nelle sue allieve, aveva iniziato ad avvicinarle nella loro intimità fino ad abusarne sessualmente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it