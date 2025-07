Jannik Sinner e la maledizione cancellata | già nel 1960

Alza la coppa, Jannik. Alzala al cielo perché la vedano tutti i campioni che ti hanno preceduto sul trono più affascinante che la storia del tennis ricordi sin dal 1877, anno d’inizio del romanzo di Wimbledon. L’essere diventato il primo italiano a trionfare sull’erba sacra dell’All England Tennis and Croquet Club dopo 139 edizioni di malinconico digiuno, è un’impresa leggendaria. I 140esimi Championship hanno regalato un attimo fuggente che resterà ben impresso nella memoria di chi vive lo sport come momento in grado di raccontare storie bellissime. Lo hanno applauditi tutti il magnifico Sinner durante la cerimonia, il principe William dal palco reale ha perso il solito aplomb per guardare negli occhi il nostro fuoriclasse mentre Kate stava scendendo sull’erba a premiarlo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e la maledizione cancellata: già nel 1960...

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - maledizione - cancellata

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

Milly Carlucci e la maledizione di Sognando Ballando: Napoli e Inter ‘affondano’ la terza puntata, perché; Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: Dominik Paris prova a rompere il tabù Saslong. Kriechmayr e norvegesi favoriti in discesa; Jannik Sinner e la maledizione cancellata: già nel 1960....

Sinner e la profezia dell'orologio che legge il tempo futuro - Uno spot profetico a metà del quarto set, mandato in onda per errore, festeggia anzitempo il trionfo di Sinner a Wimbledon. Come scrive msn.com

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon! È il primo italiano nella storia del torneo e in 138 edizioni: superato nella finale Carlos Alcaraz in 4 set - Sinner è il primo italiano nella storia a vincere all'All England Club dopo 138 edizioni del torneo. Segnala eurosport.it