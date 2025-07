Arezzo la città dei topi | altro che gloria d’Italia!

Carissimo Carducci, se tu tornassi a far due passi per Arezzo, tra una rima e un sigaro, ci verresti di corsa a rimangiarti quella sparata della “Gloria d’Italia”! Altro che gloria: qui s’è passati dai versi a. rospi e ratti! Se ti capita di venir giĂą da lassĂą, fatti un giro in via Masaccio. Segui le erbacce alte come Cristoforo Colombo, poi quando vedi i ceffi che ti chiedono se vuoi “roba buona”, sei arrivato! Lì c’è il Colle del Pionta, che un tempo ospitava santi e vescovi, oggi ci trovi solo lo spaccio, le siringhe e le corse dei topi, piĂą veloci dei bambini. Io ci vivo proprio lì davanti. 🔗 Leggi su Lortica.it