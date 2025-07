Anziano pestato dai marocchini in Spagna | tre giorni di scontri tra migranti cittadini e polizia a Torre Pacheco video

Una spirale di violenza ha travolto la cittĂ di Torre Pacheco in Spagna negli ultimi tre giorni, dove i migranti hanno massacrato in branco un anziano. Il caso ha coinvolto il 68enne Domingo che, secondo Open, è stato accerchiato e pestato a sangue da alcune persone provenienti dal Marocco. Gli aggressori hanno pubblicato il video dell’attacco al signore sul web e la polizia sospetta che si tratti di una “tendenza virale”. Il caso ha aumentato l’insoddisfazione e l’indignazione degli abitanti verso le politiche migratorie prevista dal governo socialdemocratico di Pedro Sanchez. Dopo l’ultimo episodio sono state indette diverse manifestazioni, che in seguito sono sfociate negli scontri fisici tra spagnoli e migranti nordafricani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

