Vlahovic Juve il futuro del centravanti serbo è tra Milan e Manchester United | il classe 2000 ha le idee chiare sul suo prossimo approdo! Vuole quella squadra

Vlahovic Juve, il centravanti serbo ha deciso quale sarĂ la squadra del suo futuro: tra il Manchester United e il Milan preferisce.. Il futuro di Dusan Vlahovic sembra essere sempre piĂą lontano dalla Juventus. Ma dove andrĂ l’attaccante serbo? SarĂ un rinforzo per il Milan o accetterĂ altre chiamate come, ad esempio, quella del Manchester United? Secondo le ultime indiscrezioni riportate da The Sun, l’attaccante serbo avrebbe rifiutato la proposta dei Red Devils, deciso a cercare un nuovo centravanti. Vlahovic sembra determinato a restare in Italia: la sua preferenza va verso il Milan. La situazione di Vlahovic alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

