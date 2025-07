Assegnazioni provvisorie personale ATA | quanti punti per tipo di esigenza TABELLA

Il personale ATA di ruolo può presentare domanda di assegnazione provvisoria, la cosiddetta mobilitĂ annuale 202526, fino al 25 luglio. La domanda si presenta tramite pec e non su Istanze online come per i docenti. Le richieste possono essere effettuate per determinate esigenze.

Assegnazioni provvisorie personale docente e ATA 2025: domande possibili dall'11 luglio - La trattativa tra sindacati e Ministero per il nuovo contratto sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente e ATA si avvia alla conclusione.

Assegnazioni provvisorie personale ATA 2025/26: domande dal 14 al 25 luglio. Chi può richiederla e per quali motivi - Firmata oggi l'ipotesi di CCNI relativa alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per il triennio 2025/2028.

Definizione contingente assunzioni in ruolo personale ATA 2025/2026: a breve la convocazione A margine dell'incontro di oggi, 9 luglio, per la sottoscrizione dell'ipotesi di CCNI per le Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2028, abbiamo sollecitato nu

Assegnazioni provvisorie 2025/26: chi può fare domanda e in quali casi - Assegnazioni provvisorie scuola 2025/26: requisiti, deroghe e modalità per docenti, ATA e personale educativo fino al 25 luglio

Assegnazioni provvisorie 2025, come accedere a Istanze OnLine e compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL - Al via le domande per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il personale docente, educativo ed Ata, potranno essere compilate e inoltrate a partire dal 14 luglio al 25 luglio.