Ciro Grillo la sentenza sulla presunta violenza sessuale slitta a settembre

I fatti contestati risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, quando si sarebbe consumata la presunta violenza denunciata dalla studentessa, all'epoca dei fatti 19enne.

Slitta a settembre la sentenza di primo grado su Ciro Grillo e gli amici, accusati di violenza sessuale - Slitta a settembre la sentenza del processo di primo grado celebrato nel tribunale di Tempio Pausania a carico di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, i quattro giovani ... Riporta huffingtonpost.it

