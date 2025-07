Corriere dello Sport – Napoli in arrivo anche Lang | programmate le visite mediche

2025-07-14 14:16:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Il braccio di ferro con il Galatasaray per Osimhen non rallenta la campagna di rafforzamento del Napoli, che continua a centrare obiettivi e snocciolare acquisti. Dopo il colpo Beukema, e in attesa di dare l’assalto a Ndoye sempre dal Bologna e a Milinkovic-Savic del Torino, i campioni d’Italia si apprestano a battere un altro colpo: in arrivo anche Noa Lang, a ore atteso in Italia per le visite mediche. Lang atteso a Roma, poi subito in ritiro a Dimaro (via Napoli). Domattina, martedì 15 luglio, Noa Lang dovrebbe sbarcare a Roma per sostenere le visite mediche direttamente nella capitale, presso Villa Stuart. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Napoli, in arrivo anche Lang: programmate le visite mediche

