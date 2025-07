Non solo al mare Irina Shayk insegna che le scarpe da scoglio sono cool anche in città

Le scarpe da scoglio sono di tendenza e a rilanciarle nell’Olimpo della moda ci ha pensato Irina Shaky, top model di fama mondiale, ma soprattutto it-girl e icona di stile. Comode come delle ballerine, ma stilose come delle sneakers, le scarpe da scoglio sono perfette da sfoggiare non solo al mare, per proteggere i piedi da sassi e scogli appuntiti, ma anche in cittĂ , per sentirsi comode e alla moda. A confermare questa nuova moda è stata – come anticipato – proprio Irina Shaky, avvistata per le vie di New York con indosso un paio di scarpe da scoglio firmate Wilcor. La modella russa le ha abbinate ad una gonna lunga e un blazer destrutturato, completando tutto con accessori futuristici. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Non solo al mare. Irina Shayk insegna che le scarpe da scoglio sono cool anche in cittĂ

In questa notizia si parla di: scarpe - irina - scoglio - sono

