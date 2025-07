L'acquisto del difensore olandese, Sam Beukema, non è solo un colpo per la panchina. Nelle idee del tecnico c'è una variante tattica che può cambiare volto al Napoli. L'arrivo di Sam Beukema al Napoli non è solo un colpo per completare il reparto, ma un tassello strategico fondamentale nel piano di Antonio Conte per costruire una squadra più profonda, solida e tatticamente versatile. Mentre la preparazione estiva sta per iniziare, l'acquisto del difensore olandese, chiuso con il Bologna per circa 31 milioni più bonus, svela la chiara volontà del tecnico: avere alternative di pari livello dei titolari, pronte a cambiare il volto della squadra a seconda dell'avversario e degli impegni. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Beukema al Napoli: riserva di lusso o nuovo titolare? | Conte ha un piano a sorpresa