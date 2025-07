Juventus Chabot e non solo | doppio innesto dallo Stoccarda

La Juventus sta lavorando a rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Igor Tudor. Un nuovo forte per la difesa è quello di Chabot dello Stoccarda e dai tedeschi può arrivare anche un altro innesto davvero di primo piano. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. Sono diversi i profili a cui sta lavorando con vivo interesse la dirigenza dei bianconeri, con Comolli e François Modesto che stanno cercando come rinforzare questa rosa. Che non può avere come unico obiettivo raggiungibile quello di centrare la qualificazione in UEFA Champions League. Si vuole tornare ad essere realmente competitivi per riportare a Torino dei trofei, che mancano in bacheca, per quanto riguarda le grandi competizioni nazionali ed internazionali, da ormai troppo tempo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

