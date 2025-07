Vacanze con la febbre | tra influenza e virus respiratori perché anche l’estate è diventata stagione virale

L’estate è nel pieno ma l’ influenza sembra non voler andare in vacanza: nelle ultime settimane sempre più persone in Italia hanno segnalato ai loro medici di base forte febbre, dolori articolari, sintomi respiratori e mal di gola. Come in un dicembre qualsiasi, molti fanno da sé, tentando di gestire i giorni di malessere, sognando l’atteso relax ma rimanendo a letto a starnutire. È la fotografia di un’anomalia che i dati confermano: l’Italia continua a registrare oltre 200.000 casi a settimana  di sindromi simil-influenzali. Un andamento inaspettato per la stagione calda ma coerente con quanto osservato da medici e virologi fin dall’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Open.online

