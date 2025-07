Centro estivo comunale dedicato ai bimbi 3-6 anni C' è ancora tempo per iscriversi

Attenzione verso le famiglie con un occhio di riguardo per quelle più deboli. Sociale ed inclusione, quindi, è questa l’estate organizzata dall’ufficio Servizi Sociali del comune di Castiglion Fiorentino che ha previsto per questo mese di luglio i centri estivi dedicati ai bimbi dai 3 ai 6 in età . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Centro estivo anche per i bimbi del nido - Agosto al nido, iscrizioni aperte fino al 16 maggio. L’amministrazione comunale in collaborazione con la coop sociale Koinè organizza nel mese di agosto al Nido "Prato fiorito" di via Cornicione, un centro estivo dedicato ai bambini di età compresa tra i 16 mesi e i 4 anni non compiuti.

Ieri i bimbi del centro estivo comunale hanno fatto visita al Punto Lettura, accolti dalle nostre volontarie, e hanno ricevuto in dono un libro tutto per loro Ricordiamo che il punto lettura è aperto tutti i sabati, dalle 10 alle 12. Estate: tempo di letture! Vai su Facebook

Portopalo, torna il centro estivo per i bambini: terzo anno consecutivo - Anche per l’estate 2025 il Comune di Portopalo rinnova il suo impegno a favore delle famiglie e dei più piccoli, confermando per il terzo anno consecutivo l’attivazione del Centro Estivo comunale. Lo riporta pachinonews.it