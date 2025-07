Bolzano bambino di 3 anni precipita da una finestra | è gravissimo

Il piccolo è ora ricoverato all'ospedale San Maurizio di Bolzano con diverse fratture. Sembrerebbe che il minore sia in condizioni piuttosto gravi ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bolzano, bambino di 3 anni precipita da una finestra: è gravissimo

In questa notizia si parla di: bolzano - bambino - anni - precipita

Bambino di 8 anni precipita in un lucernario mentre si recava a scuola: ricoverato in gravi condizioni a Bolzano - Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, 30 aprile, dopo essere precipitato in un lucernario a Cermes, in Alto Adige.

Bolzano, bambino di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano: è grave - Pare che si sia arrampicato su una sedia e poi sul termosifone. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Maurizio di Bolzano.

Bolzano, bambino di 3 anni caduto da una finestra al terzo piano: è grave - Un bambino di 3 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Maurizio di Bolzano dopo essere caduto da una finestra del terzo piano mentre era in casa, in via Bassano.

L'uomo stava percorrendo una via assieme ad una compagna quando è precipitato, sul posto il Soccorso alpino con l'elicottero d'emergenza Vai su Facebook

Bimbo di 3 anni precipita dal terzo piano a Bolzano, è gravissimo; Bambino di 3 anni precipita dalla finestra al terzo piano: è gravissimo. Il piccolo si è arrampicato su una se; Bimbo di 3 anni si arrampica sul termosifone e precipita dalla finestra del terzo piano.

Bambino di 3 anni precipita dalla finestra al terzo piano: è gravissimo. Il piccolo si è arrampicato su una sedia, poi il 'volo' di 9 metri - Il piccolo è ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Maurizio di ... Scrive msn.com

Bimbo di 3 anni precipita dal terzo piano a Bolzano, è gravissimo - Il piccolo si è arrampicato su una sedia e poi sul termosifone, quindi si è sporto sul davanzale della finestra ed è finito in strada. Come scrive quotidiano.net