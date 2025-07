Pazienti rimasti senza medico di base a Spirano | arriva l’ambulatorio Amt Come prenotare appuntamento

Spirano (Bergamo), 14 luglio 2025 – A Spirano, in provincia di Bergamo, da domani martedì 15 luglio i pazienti senza medico di medicina generale potranno accedere, su prenotazione, ad un ambulatorio Amt (Ambulatori Medici Temporanei) messo a disposizione dal Comune in Via Dante. È il frutto di una collaborazione tra la A sst Bergamo Ovest e l'Amministrazione Comunale. ù Le modalità per fissare un appuntamento sono: in autonomia scaricando la nuova App "Elty" (disponibile sia per IOS che Android) scegliendo, in fase di installazione, l'opzione "Esperienza Specifica - Accedi solo ai servizi legati al tuo ambulatorio temporaneo";. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

