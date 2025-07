La villa extra lusso di Fedez a Forte dei Marmi | 32mila euro al mese di affitto Le foto

È un’estate di lavoro e relax quella di Fedez che non perde occasione di trascorrere il suo tempo libero in compagnia dei figli. Infatti dopo una breve tappa in Sardegna il cantante ha scelto come nuova destinazione Forte dei Marmi non solo perché è dove i piccoli Leone e Vittoria sono in vacanza. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: fedez - forte - marmi - villa

La Notte Rosa parte subito forte, hotel da tutto esaurito e Olly super star sul palco. Ora tocca a Fedez - È stata una prima serata da incorniciare quella che ha inaugurato la Notte Rosa 2025 a Rimini. Un esordio carico di energia e partecipazione che ha superato ogni aspettativa, con veri protagonisti giovani e giovanissimi, suggellando una scelta coraggiosa ma vincente: per la prima volta, la grande.

Che ci fa Elisabetta Gregoraci al mare con Fedez a Forte dei Marmi? - La conduttrice televisiva è tornata single e si sta godendo la sua estate dopo la fine della storia con Giulio Fratini

Fedez a Forte dei Marmi con i figli: quanto costa la villa con piscina scelta per la vacanza - Reunion a Forte dei Marmi per i Ferragnez ma solo per il bene dei figli. Dove sta soggiornando Fedez per questa vacanza di famiglia? Continua a leggere

Reunion a Forte dei Marmi per i Ferragnez ma solo per il bene dei figli Una mega piscina, tanto verde e comfort di ogni genere. Quanto costa la villa scelta da Fedez per le vacanze Vai su Facebook

Fedez a Forte dei Marmi con i figli: quanto costa la villa con piscina scelta per la vacanza https://msn.com/it-it/viaggi/notizie/fedez-a-forte-dei-marmi-con-i-figli-quanto-costa-la-villa-con-piscina-scelta-per-la-vacanza/ar-AA1IvS7F?ocid=spr_trending&businessve Vai su X

La casa vacanza di Fedez a Forte dei Marmi: stile classico e contemporaneo; Fedez a Forte dei Marmi con i figli: quanto costa la villa con piscina scelta per la vacanza; Fedez si esibisce in Toscana, ecco la data del concerto a Villa Bertelli.

Fedez a Forte dei Marmi con i figli: quanto costa la villa con piscina scelta per la vacanza - Dopo aver trascorso qualche giorno in Sardegna in una villa extra lusso, ora Fedez è volato a Forte dei Marmi dove, oltre a esibirsi al Twiga, si è anche riunito con i figli Leone e Vittoria (che sono ... Riporta fanpage.it

La casa vacanza di Fedez a Forte dei Marmi: stile classico e contemporaneo - Fedez ha trascorso alcuni giorni a Forte dei Marmi in una bellissima villa nel centro città dagli interni semplici, ma extra lusso ... Si legge su today.it