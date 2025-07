Calciomercato Napoli l' ex tecnico dell' Inter svela | Sono eccitato al pensiero di vedere De Bruyne in Serie A

Quello messo a segno dal Napoli con l'arrivo di Kevin De Bruyne è senza ombra di dubbio uno dei colpi di mercato piĂą sensazionali delle squadre italiane degli ultimi anni, forse secondo solo all'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus nell'estate del 2018. Di questo e del futuro sviluppo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

“De Bruyne al Napoli? Non fa il titolare”, Fedele spiazza ancora: l’ha detto davvero - Le parole di Fedele sull’affare De Bruyne non lasciano scampo a polemiche, con dure critiche rivolte verso l’operazione di mercato L’interessamento del Napoli per Kevin De Bruyne, calciatore del Manchester City, ha acceso sicuramente interesse.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità sul fronte De Bruyne. Dopo il pari rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra sfida decisiva per lo scudetto.

De Bruyne è un colpo da sogno! McTominay: “Napoli ti dà forza mentale e passione pura.” #ForzaNapoli #Calciomercato #NapoliVibes Vai su Facebook

Dal 1 luglio, De Bruyne diventerĂ un giocatore del Napoli: conosciamolo meglio. #Napoli #DeBruyne #Calciomercato Vai su X

Calciomercato Napoli, l'ex tecnico dell'Inter svela: "Sono eccitato al pensiero di vedere De Bruyne in Serie A" - L'ex allenatore dei nerazzurri, dell'Udinese, del Panathinaikos e dello Sparta Praga, Andrea Stramaccioni, esalta il colpo del club partenopeo: "Ha delle caratteristiche che non ha nessuno, vede dei p ... Scrive napolitoday.it

De Bruyne è in giro per Napoli, si gode la città prima dei test a Castel Volturno (FOTO) - Kevin De Bruyne si gode il sole e le bellezze di Napoli prima di riunirsi ai compagni di squadra e svolgere a Castel Volturno i test fisici propedeutici all'inizio del ritiro di Dimaro, che avrà luogo ... Riporta msn.com