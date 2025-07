Sinner è leggenda il re di Wimbledon campione anche fuori dal campo | boom in tv 40% di share e sui social

Roma, 14 luglio 2025 – Jannik Sinner da record anche fuori dal campo da gioco. Dopo essersi aggiudicato, primo italiano nella storia, il torneo di Wimbledon, l’altoatesino ha conquistato anche gli spettatori tv con un solido 40,4% di share e 11 milioni 407mila contatti unici e le piattaforme social, dove la finale Sinner-Alcaraz ha dominato la conversazione online (la ricerca Socialcom ha raccolto con la piattaforma SocialData oltre 150 mila citazioni), superando di oltre 20 volte le menzioni dedicate alla finale del Mondiale per Club (ferma a circa 7mila nonostante la vittoria del Chelsea). Ma non è tutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner è leggenda, il re di Wimbledon campione anche fuori dal campo: boom in tv (40% di share) e sui social

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - fuori - campo

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già. Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

#Sinner numero uno del mondo, ora ancora di più, #Alcaraz resta numero due. Amicizia fuori e sul campo, come ribadito da entrambi ieri a #Wimbledon, ma quando si tratta di vincere, nessuno sconto Nico Forletta #GR1 Vai su X

La prima volta di un italiano. Jannik Sinner è il re di Wimbledon Con talento, sacrificio e umiltà ha scritto una pagina storica dello sport italiano. Un campione vero, dentro e fuori dal campo. Grazie Jannik, per aver portato sul pennone più alto la bandiera ita Vai su Facebook

Carlos Alcaraz: «Sinner rivale in campo e amico fuori. Discontinuo perché amo le feste e le ragazze? La vita n; Alcaraz a Wimbledon 2025: 'Dura perdere, ma Jannik ha meritato'. VIDEO; Jannik Sinner re di Wimbledon: E' il sogno dei sogni. Questo trofeo è speciale e bellissimo. Alcaraz: Coltiviamo l'amicizia fuori e una bella rivalità in campo.

Sinner è leggenda, il re di Wimbledon campione anche fuori dal campo: boom in tv (40% di share) e sui social - Oltre 5 milioni di spettatori per la storica finale, mentre sui social il tennis batte il calcio con 150mila citazioni contro le 7mila del Mondiale per club. Riporta sport.quotidiano.net

Sinner-Alcaraz, amicizia e rispetto dopo Wimbledon. Carlos risponde a Jannik sui social: «Te lo sei meritato, goditela» - Il giorno dopo la storica vittoria sull'erba, l'italiano ha pubblicato un post celebrativo: «Sto ancora sognando? Secondo corriere.it