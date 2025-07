VIDEO Diritto allo studio nuovo bando GIorgia Chioccoloni | Dagli studenti un giudizio positivo

Giorgia Chiocchioloni, componente della Commissione di gaanzia degli studenti della Regione, valuta positivamente il bando promosso da Adisu per il diritto allo studio. Alloggi, borse di studio e non solo. Il perché.

Iniziativa "LibriGratis". Sostegno economico per il diritto allo studio - La Regione Toscana, nell'ambito di Giovanisì, finanzia " Libri gratis " un bando con l'obiettivo di sostenere le famiglie nell'acquisto della dotazione libraria, garantendo l'accesso dei giovani all' istruzione secondaria di primo e secondo grado.

Cosa c'entra il cambiamento climatico con le assenze dei bimbi a scuola? Lo studio sul diritto allo studio negato - Una delle più drammatiche conseguenze del cambiamento climatico è l'assenza dei bambini dai banchi di scuola.

Perugia. Leonelli presenta la nuova mission di A.Di.S.U.: al centro lo studente, tra diritto allo studio, coesione sociale e cultura - È stata presentata oggi a Palazzo Donini, in conferenza stampa, la nuova missione dell'A.Di.S.U. Umbria.

Università , Adisu e assessorato insieme per alloggi, mensa e trasporti. In arrivo il bando per gli studenti bisognosi; Bonus centri estivi Inps 2025: previsto un contributo fino a 400 euro. Chi ne ha diritto e quando richiederlo; Dagli studi borse e premi per far specializzare i giovani legali.

Protestano gli studenti universitari per i "tagli" alle borse di studio

BANDO ERGO, UNIVERSITA': BORSE DI STUDIO AL 100% E OLTRE 4000 ALLOGGI - Nel video, l'interviste a Giovanni Paglia, Assessore regionale alle Politiche abitative Oltre 4000 alloggi disponibili e una copertura del 100% delle borse di studio per gli studenti idonei.