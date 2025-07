Il Bagagliaio farà nuovamente tappa al Parco Esposizioni Novegro domenica 20 luglio per la sua ultima edizione prima della pausa estiva! La manifestazione, come di consueto, darà spazio a vari espositori privati che, in uno spirito di totale spontaneità , con l’obiettivo di dare valore a vecchi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it