' Ribalta Marea' Tony Ann fa il pieno di pubblico al teatro all' aperto a Cesenatico

Tony Ann ha fatto il pieno di pubblico al teatro all'aperto a Cesenatico. Il concerto di domenica ha tenuto i presenti con il fiato sospeso e il naso all'insù nella speranza che il meteo fosse clemente e così è stato. Il palco è stato tutto per il musicista canadese e il suo piano su cui hanno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

LUNEDÌ 7 LUGLIO – ORE 19:00 – LOGGE DEL TEATRO Pop Up Concert – Sarteano Choral Workshop Un inizio di settimana… in armonia! La magia delle voci del Sarteano Choral Workshop, diretto dal maestro Tony Thornton, riempie le Logge del Teatro Vai su Facebook

'Ribalta Marea', Tony Ann fa il pieno di pubblico al teatro all'aperto a Cesenatico; Tony Effe senza la collana sul palco con Noemi; Tutto il resto è noia, Tony Effe e Noemi. Chissà cosa direbbe Califano… Anche della collana!.

Tony Pitony: il fenomeno che travolge la musica italiana con ironia, teatro e rivoluzione - L'artista ha condotto svariate collaborazioni, in particolare quella con Favj, youtuber da oltre 6 milioni di follower. Secondo lasicilia.it

Tony Colombo in concerto a Napoli: è tutto sold out al teatro Troisi - Tony Colombo in concerto a Napoli: è tutto sold out al teatro Troisi Il cantante neomelodico fa il pieno d'amore e di pubblico al Teatro Troisi per quattro serate evento in musica. Si legge su ilmattino.it