Aggredito da un orso e ferito all’addome e alla gamba nel Parco d’Abruzzo | salvato dal suo cane

(Di venerdì 30 dicembre 2022)da unmentre passeggiava nelNazionale. Momenti di paura per un uomo di 33 anni residente nel Frusinate. Per l’uomo è andata bene grazie all’intervento del suo, che si è lanciato a salvarlo. Ma il 33enne ha comunque riportato ferite che l’hanno costretto a ricorre alle cure ospedaliere a Frosinone, dove ha ricevuto una prognosi di 20 giorni. L’uomo è sotto shock e ha avviato una procedura legale. Ecco tutto quello che è successo durante il tragico incidente. L’incontro con l’nelNazionaleL’uomo stava facendo una delle sue solite passeggiate con ilquando è stato attaccato da un. Non sappiamo quali siano stati i motivi dell’aggressione, dato che nel ...

FrosinoneToday

L'uomo è statoe morso da una grossa orsa che lo ha azzannato al ventre e gli ha ... Io mi sono aggrappato a un albero e mi sono fermato, l'no. È caduto più in basso rotolando sul pendio ...Poi, grazie alla presenza del suo cane che ha distratto l',una femmina che molto probabilmente hal'uomo per difendere i suoi cuccioli, è riuscito a salire in macchina ed a chiedere ... Aggredito a morsi da un orso durante un'escursione, salvato dal suo cane Brutta disavventura per Antonio Rabbia un 33enne residente ad Ausonia (Frosinone), Antonio Rabbia. Il giovane mentre passeggiava con il suo cane ...L’uomo è stato ricoverato in ospedale a Frosinone: ferito all’addome e a una gamba, non è in pericolo di vita. Ha sporto denuncia per risarcimento danni. Un uomo di trentatré anni è stato aggredito da ...