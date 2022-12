Uomini e Donne | anticipazioni gennaio | una dama messa all’angolo e due scelte

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Andiamo a scoprire insieme ledelle nuove puntate, in onda dal prossimodel 2023, del programma di Maria De Filippi,. Diverse rotture e un clamoroso ritorno. Ecco cosa accadrà e finalmente potremo rispondere alla domanda sul possibile addio di Gemma Galgani. Ma ci saranno novità anche per Riccardo Guarnieri e non solo. (Ilovetrading.it)le puntate prima della sosta natalizia hanno lasciato a bocca aperta il grande pubblico di. Ci si aspetta, come di consuetudine, almeno un paio di scelta da parte dei tronisti del primo quartetto. E invece nulla, non solo nessuno è arrivato ad una scelta, ma uno di questi, Federico, ha preferito abbandonare il programma. Lui è il secondo della stagione, dopo quello della tronista Federica ...