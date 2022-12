Nba 2022 2023 | maxi rissa tra Orlando e Detroit

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Unaè scoppiata sul finire del primo tempo nel match di Nbatra. Hayes si lancia all’inseguimento di un pallone nei pressi della linea laterale, proprio davanti alla panchina di. Wagner è in vantaggio ma impossibilitato a prendere possesso del pallone e, vistosi superare da Hayes, lo colpisce all’anca facendolo franare proprio tra le braccia dei suoi compagni in panchina. Immediata la reazione del giocatore dei Pistons che si rialza e colpisce Wagner da dietro con un pugno in testa che pare lasciarlo senza conoscenza per qualche istante. Nel frattempo anche tutti i giocatori dei Pistons e gran parte di quelli difiniscono alle mani. SportFace.